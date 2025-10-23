Дальнобойщик из Москвы изнасиловал учительницу включенным блендером

Перед судом в Москве предстанет 47-летний дальнобойщик, который истязал и насиловал свою возлюбленную. Об этом сообщил MK.RU .

По версии следствия, мужчина избивал учительницу математики из Владивостока, отрезал ей волосы и изнасиловал блендером, который включил в сеть на восемь минут.

Женщина пригласила дальнобойщика жить к себе в квартиру на Херсонской улице. По информации издания, мужчина много пил и поднимал руку на сожительницу. В октябре он ударил ее, стащил с дивана и пригрозил вылить ей на голову сковородку с раскаленным маслом.

«От полученных повреждений женщина потеряла сознание, очнувшись лишь на следующий день. Спустя время она обратилась в медицинское учреждение, где ей диагностировали сотрясение головного мозга», — отметила пресс-служба СК.

После выписки из больницы пострадавшая вернулась к мужчине. По данным MK.RU, тот истязал ее следующие два дня, в том числе изнасиловал блендером, который включил в сеть на восемь минут.

После пыток мужчина запер раненую одну в квартире, отобрав у нее мобильный телефон. В итоге учительница математики сбежала через окно. На улице ее увидел прохожий и вызвал скорую.

Ранее суд в Новосибирске отправил в тюрьму бывшего педагога, который совершил сексуальное насилие над ученицей. Следствие установило, что фигурант уголовного дела насиловал школьницу в беззащитном состоянии.