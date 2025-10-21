В Новосибирске приговорили бывшего педагога за сексуальное насилие над ученицей

В Новосибирске надругавшийся над ученицей экс-педагог получил 13 лет колонии

Советский районный суд Новосибирска приговорил к 13 годам и четырем месяцам колонии жителя Академгородка за действия сексуального характера в отношении не достигшей 14-летнего возраста ученицы и незаконное хранение пороха. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Суд установил, что мужчина работал школьным учителем в одном из учебных заведений Советского района Новосибирска и насиловал ученицу в беззащитном состоянии, которой на тот момент не было 14 лет. Всего в суде доказали пять эпизодов преступлений.

Также фигуранта обвинили в незаконном хранении взрывчатых веществ — 500 граммов бездымного пластинчатого пороха. Помимо лишения свободы, он заплатит штраф в 40 тысяч рублей и на 10 лет лишится права заниматься любой связанной с работой с детьми деятельностью.

