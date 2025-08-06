«Дагнефтепродукт» перешел под контроль государства

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генпрокуратуры против бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова и вернул государству нефтеперевалочный комплекс «Дагнефтепродукт». Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Кроме того, национализации подвергся и нефтеперерабатывающий завод «Дагнотех». Общая стоимость перешедших под контроль государства объектов превышает 100 миллиардов рублей.

Глава Дагестана Сергей Меликов отправил Магомедова в отставку по утрате доверия.

Около 20 лет назад чиновник, будучи депутатом Народного собрания Дагестана, незаконно добился перевода предприятия в собственность республики и затем помог доверенным лицам купить его по цене значительно ниже рыночной. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег.

Ранее в доход государства обратили имущество Магомедова в виде четырех компаний.