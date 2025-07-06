В Дагестане арестовали подростка по делу о покушении на теракт в Буйнакске

В Дагестане возбудили уголовное дело о покушении на теракт. В его рамках арестовали подростка, сообщили в пресс-службе республиканского управления СК.

Уголовное производство начали по материалам дагестанских УФСБ и ЦПЭ МВД. Следствие выяснило, что в марте несовершеннолетний житель республики спланировал теракт на территории Буйнакска.

«Для совершения преступления последний в заранее определенном месте забрал самодельное взрывное устройство, но довести преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками полиции», — подчеркнули в СК.

Подростку избрали меру пресечения в виде ареста. Следственные действия продолжаются. Специалисты заняты закреплением доказательственной базы.

В Башкирии двух местных жителей признали виновными в диверсии на железной дороге. Ее организатора приговорили к 22 годам строгого режима, его сообщника — к шести годам общего.