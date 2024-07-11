Дагестанские пограничники поймали контрабандистов с 28 килограммами золота

ФСБ пресекла в Махачкале контрабанду 28 килограммов золота

Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан
Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан

Сотрудники ФСБ задержали в Махачкале мужчину, который пытался перевезти 54 золотых слитка. Он спрятал драгоценный металл под одеждой в специально изготовленном корсете. Об этом заявил официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан Тайманов Данил.

По его словам, пассажир аэропорта Махачкалы прятал слитки и лом золотых ювелирных изделий общим весом свыше 28 килограммов. Стоимость изъятых драгоценностей составила около 142 тысяч рублей. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о контрабанде.

Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан
Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан
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Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан
Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан
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Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан
Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан
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Ранее таможенники аэропорта Шереметьево обнаружили более 500 незадекларированных украшений в багаже и ручной клади двух россиянок. Женщины пытались вывезти в Таиланд камни с сертификатами и ювелирные заготовки стоимостью в 21 миллион рублей. В отношении гражданок возбудили уголовное дело о контрабанде, по этой статье им грозит от пяти до 10 лет заключения со штрафом до миллиона рублей.

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