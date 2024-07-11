Дагестанские пограничники поймали контрабандистов с 28 килограммами золота

Сотрудники ФСБ задержали в Махачкале мужчину, который пытался перевезти 54 золотых слитка. Он спрятал драгоценный металл под одеждой в специально изготовленном корсете. Об этом заявил официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан Тайманов Данил.
По его словам, пассажир аэропорта Махачкалы прятал слитки и лом золотых ювелирных изделий общим весом свыше 28 килограммов. Стоимость изъятых драгоценностей составила около 142 тысяч рублей. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о контрабанде.
Ранее таможенники аэропорта Шереметьево обнаружили более 500 незадекларированных украшений в багаже и ручной клади двух россиянок. Женщины пытались вывезти в Таиланд камни с сертификатами и ювелирные заготовки стоимостью в 21 миллион рублей. В отношении гражданок возбудили уголовное дело о контрабанде, по этой статье им грозит от пяти до 10 лет заключения со штрафом до миллиона рублей.