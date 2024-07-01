Россиянки пытались незаконно вывезти в Таиланд драгоценности стоимостью 21 млн рублей

В багаже и ручной клади двух россиянок в Шереметьеве обнаружили более 500 незадекларированных украшений стоимостью 21 миллион рублей. Контрабанду они пытались пронести через зеленый коридор, сообщила пресс-служба ФТС России.

Представившиеся родственницами женщины летели в Таиланд транзитом через Китай. В их вещах нашли 504 украшения, камни с сертификатами и ювелирные заготовки. Россиянки заявили, что эти драгоценности ничего не стоили, однако экспертиза показала обратное — изделия из золота и серебра вставками из бриллиантов, турмалина, корунда и других камней оценили в 21 миллион рублей.

Возбудили уголовное дело по части второй статьи 226.1 УК России «Контрабанда». Нарушительницам грозят от пяти до 10 лет заключения со штрафом до миллиона рублей.

Хабаровская таможня не дала вывезти из России крупную партию заготовок из бивней мамонта. Женщина приклеила скотчем к своим ногам 537 брусков.