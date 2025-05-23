Дагестанская певица Талисман Омарова умерла после избиения сожителем

Уголовное дело об убийстве завели дагестанские следователи после смерти жительницы Каспийска, забитой до смерти пьяным сожителем. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка СК .

В ведомстве уточнили, что пара распивала спиртные напитки в жилом доме на улице Магомеджанова. В ходе диалога возник конфликт, мужчина стал бить сожительницу всеми попавшими под руку вещами. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Подозреваемого задержали. В ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания меры пресечения.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что избитой до смерти оказалась известная в Дагестане певица Талисман Омарова. Погибшей было 47 лет.

В середине мая пермские полицейские задержали неоднократно судимого жителя Чернушинского округа по подозрению в убийстве пенсионера. Следователи выяснили, что мужчины распивали алкоголь в гараже и в ходе конфликта задержанный сильно ударил собутыльника по лицу. Травма оказалась смертельной. Подозреваемый закрыл гараж и бросился в бега. Тело погибшего нашел его сын, который обратился в полицию. Подозреваемого задержали в доме матери по разосланной по всему краю ориентировке.