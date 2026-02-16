Дачников предупредили о новой схеме мошенничества с «зимними» платежами

Цифровая эра дала мошенникам новые возможности, которые они активно применяют зимой, обманывая владельцев дачных участков. Об этом рассказал в беседе с RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

«Одним из ключевых рисков являются фишинговые кампании, маскирующиеся под официальные сообщения от правления СНТ. Зимой, когда многие вопросы решаются дистанционно, вероятность того, что владелец переведет деньги на новый счет, указанный в письме, резко возрастает», — объяснил эксперт.

Мошенники создают почти точные копии настоящих рассылок, используя украденные или собранные через утечки базы данных электронные адреса и телефонные номера. В таких сообщениях часто используются приемы социальной инженерии.

Например, могут писать о срочной необходимости оплатить задолженность по электричеству до отключения или внеочередном взносе на ремонт водопровода, поврежденного морозами.

Кроме того, аферисты подделывают документы для захвата контроля над товариществом. Внеочередное собрание становится удобной маскировкой. Злоумышленники надеются, что многие владельцы участков в СНТ, находящиеся далеко, не обратят внимания на уведомление или не станут его читать. В результате принимаются решения о смене председателя, утверждении новых тарифов или распоряжении общим имуществом.

Как подчеркнул Силаев, для защиты от мошенничества важно тщательно проверять любую финансовую информацию.

Ранее аферисты придумали схему обмана россиян под видом курьерской доставки. Они пытаются получить доступ к аккаунту на «Госуслугах», код из смс, данные счетов или карт, а также выведать личные сведения.