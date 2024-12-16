Членов банд Хаттаба и Басаева задержали в Тверской и Владимирской областях

ФСБ заявила о задержании двух членов банд Басаева и Хаттаба после 20 лет розыска

Обвиняемых в нападении на российских военных в Чечне в 1999 и 2000 году в составе незаконных террористических формирований Шамиля Басаева и Хаттаба задержали в Тверской и Владимирской областях. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что задержанных подозревают в соучастии в нападениях на российских военных около станицы Червленная Шелковского района Чечни в октябре 1999 года, а также около села Улус-Керт Шатойского, где находилась Псковская дивизия в феврале 2000 года. В общей сложности боевики группировок 96 и ранили 32 российских военнослужащих.

Задержанным предъявили обвинения в бандитизме, вооруженном мятеже, а также посягательстве на жизнь военных. Суд по ходатайству следствия отправил фигурантов дела под стражу.

В пресс-службе СК уточнили, что задержание провели сотрудники ФСБ, центра «Э» главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Фигурантов уголовных дел зовут Хамидула Япов и Минкаил Магамадов.

По данным следствия, Япов причастен к нападению в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики. Магамадов принимал участие в нападение на военных

Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.

Сейчас криминалисты выясняют, какие звания в террористических группировках получили задержанные, а также их причастность к другим преступлениям.

В начале октября российские силовики задержали уроженцев Чечни, Дагестана и Ставропольского края по подозрению в нападение на бойцов Псковской дивизии в составе банды боевиков Шамиля Басаева. Всех подозреваемых отправили под стражу.