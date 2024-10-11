Подозреваемых в нападении на Псковскую дивизию в составе банды Басаева задержали

СК задержал трех фигурантов дела о нападении на Псковскую дивизию в 2000 году

Уроженцев Чечни, Дагестана и Ставропольского края задержали силовики по подозрению в участии в нападении на бойцов Псковской дивизии в составе банды боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба в 2000 году. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве заявили, что в ходе расследования при взаимодействии с ФСБ, МВД и бойцами СОБР Росгвардии установили личности и провели задержания подозреваемых в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Волгоградской области.

В ближайшее время фигурантам дела предъявят обвинения в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органов. В связи с тяжестью преступления суд отправил задержанных под стражу.

Банда Басаева и Хаттаба напала на военных Псковской дивизии ВДВ в конце февраля 2000 года около села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В ходе боя погибли 84 бойца, четверо получили тяжелые ранения.

Следователи установили личности 44 участников нападения, из которых 29 уже получили длительные сроки заключения, в том числе пожизненные. Пять человек находятся в розыске, двоих ликвидировали за оказание сопротивления при задержании. Дела семи обвиняемых — на рассмотрении в российских судах.

В июне этого года следователи заявили, что задержали участника банды Басаева, участвовавшего в захвате заложников в больнице Буденновска в 1995 году, когда погибли 129 мирных жителей. Им оказался житель Хасавюртовского района Дагестана Казбек Аносов. Его обвинили в убийстве, захвате заложников, бандитизме и теракте.