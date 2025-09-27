Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 150

RT: умер еще один пострадавший при теракте в «Крокус Сити Холле»

Умер еще один пострадавший при теракте в «Крокус Сити Холле» — 53-летний Дмитрий Сараев. Об этом сообщил RT адвокат Игорь Трунов.

«Все это время лечился. Лечение проходило тяжело», — рассказал он.

Сараев возглавлял концертную компанию и привозил в Россию иностранных исполнителей. Во время нападения террористов его ранили в спину.

После смерти мужчины число жертв теракта увеличилось до 150, один человек числится пропавшим без вести.

Ранее одна из посетительниц концерта на заседании суда рассказала, как ее спас муж, прикрыв от пуль террористов собственным телом. Мужчина погиб.

Кроме того, из материалов дела следует, что двое мужчин пытались остановить боевика, когда тот принялся перезаряжать оружие, но обоих расстрелял его подельник.