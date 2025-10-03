Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти превысило 40

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области превысило 40 человек. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«По данным на вечер четверга, в Ленобласти 41 человек скончался от отравления метанолом при употреблении суррогатной алкогольной продукции», — заявил собеседник журналистов.

Источник агентства отметил, что информация по погибшим обновляется каждый день. Данные приходят из разных районов.

О массовом отравлении алкоголем в Сланцевском и Волосовском районах стало известно 26 сентября. Сначала появились данные, что за месяц погибли 19 человек. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По делу арестовали 14 человек. Среди них пенсионер, сотрудница детского сада и 54-летний местный житель. В рамках расследования изъяли больше тысячи литров ядовитого спиртного.

Следователи выяснили, что один из участников закупал этиловый спирт и алкоголь без специальной лицензии. Он хранил напитки в городе Сланцы, а потом перевозил и сбывал другому фигуранту, который уже продавал их недалеко от деревни Гостицы.