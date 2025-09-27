Торговца смертельным спиртным в Сланцах арестовали на два месяца

Сланцевский городской суд постановил взять под стражу 79-летнего мужчину, которого обвиняют в отравлении 19 человек суррогатным алкоголем, на один месяц и 30 дней. Об этом сообщили в пресс-службе судов Ленинградской области.

Областная прокуратура также поддержала ходатайство об аресте для второй обвиняемой — 61-летней женщины, которая, по версии следствия, закупала спирт и позже передавала своему подельнику.

«С учетом позиции прокурора в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указали в ведомстве.

Из-за массового отравления в регионе возбудили уже два уголовных дела — в Сланцевском и соседнем Волосовском районах. Погибли по меньшей мере 25 человек, правоохранительные органы задержали восьмерых причастных к происшествию и изъяли больше тысячи литров ядовитого спиртного.