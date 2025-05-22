Число фигурантов по растрате 2,9 млрд рублей в челябинском Миндортрансе выросло

Силовики задержали двух чиновников в челябинском Миндортрансе по делу о растрате

Уголовное дело о растрате почти трех миллиардов рублей бюджетных средств в челябинском Минтрансе пополнилось еще двумя задержанными. Как сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ, новыми фигурантами стали начальник правового управления министерства Анна Курьянова и директор «Челябинскавтодора» Наталья Чеснокова.

По версии следствия, они входили в организованную преступную группу, которая с 2015 по 2019 годы похитила на подрядах по дорожному ремонту в рамках госконтракта более 2,9 миллиарда рублей.

Силовики уже провели обыски по местам работы и проживания Курьяновой и Чесноковой. В ближайшее время суд изберет для них меру пресечения.

Как сообщил источник 360.ru оперативных органах региона, задержанные чиновницы тесно связаны с арестованным в декабре прошлого года первым заместителем министра Александром Харченко, который проходит по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

На своем посту он курировал «Челябинскавтодор» и «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований», через который совершали проводы денег на подставные компании по контрактам на ремонт дорог.

Также по делу арестован министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, бывший глава областного министерства Александр Зырянов и экс-руководители дорожного подрядчика «Южуралмост» Александр Зырянов и Константин Зарипов.

В минувшую среду, 21 мая, стало известно, что сумма иска к бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову превысила семь миллиардов рублей. Такое решение вынесла Генеральная прокуратура. Бывшего судью обвинили в коррупции и содействии в незаконной продаже имущества.