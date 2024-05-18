Чиновника из Северной Осетии задержали за превышение должностных полномочий | 360°

18 мая 2024, 12:54
Чиновника из Северной Осетии задержали за превышение должностных полномочий
Главу Алагирского района Северной Осетии задержали за превышение полномочий
Правоохранители задержали главу администрации местного самоуправления Алагирского района Германа Гагиева. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.
Причиной стало нарушение Градостроительного кодекса России и превышение должностных полномочий.
Реклама
«Речь идет о незаконной продаже по заниженной стоимости одного из земельных участков на третьем километре автодороги Фиагдон — Даргавс», — написал Меняйло.
Он добавил, что власти Северной Осетии в 2024 году начали проверку использования земель и выявили большое количество нарушений, которые выходят за рамки человеческой логики. Меняйло призвал работать по закону.
Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина. Его обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Законы
Россия
Чиновники
Реклама
Реклама