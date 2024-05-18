Чиновника из Северной Осетии задержали за превышение должностных полномочий | 360°

Криминал 18 мая 2024, 12:54 Чиновника из Северной Осетии задержали за превышение должностных полномочий Главу Алагирского района Северной Осетии задержали за превышение полномочий РИА «Новости»

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Правоохранители задержали главу администрации местного самоуправления Алагирского района Германа Гагиева. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.

Причиной стало нарушение Градостроительного кодекса России и превышение должностных полномочий.

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«Речь идет о незаконной продаже по заниженной стоимости одного из земельных участков на третьем километре автодороги Фиагдон — Даргавс», — написал Меняйло.

Он добавил, что власти Северной Осетии в 2024 году начали проверку использования земель и выявили большое количество нарушений, которые выходят за рамки человеческой логики. Меняйло призвал работать по закону.

Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина. Его обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере.