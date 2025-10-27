Четверых обвиняемых в попытке похитить бизнесмена и футболиста арестовали

Октябрьский районный суд Петербурга постановил отправить под стражу четверых подозреваемых в похищении бизнесмена Сергея Селегеня и попытке похищения футболиста Андрея Мостового. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Трое из них просили домашнего ареста, но судья отклонил ходатайство.

Мостового пытались похитить на Вязовой улице в ночь на 24 октября, однако футболист вырвался и убежал. На следующий день на той же улице злоумышленники затолкали в машину Селегеня, который, опасаясь расправы, перевел им 210 тысяч рублей.

Однако один из очевидцев происшествия сообщил в правоохранительные органы, и вскоре похитителей задержали.

Позже сотрудники полиции задержали предполагаемого заказчика преступления. Им оказался студент второго курса одного из петербургских вузов.