Попытка похищения футболиста Мостового в Петербурге попала на видео

Силовики задержали в Санкт-Петербурге нескольких человек по подозрению в похищении бизнесмена Сергея Селегеня и попытки похитить футболиста Андрея Мостового. В распоряжении 360.ru оказались кадры второго из этих преступлений.

В кадре к Мостовому подбежали три человека и пытались скрутить, но спортсмен сумел вырваться и скрыться. По данным следствия, все произошло в ночь на 24 октября на Вязовой улице. Наутро футболист обратился в полицию, и уголовный розыск начал расследование.

На следующий день на той же улице те же злоумышленники похитили Селегеня. Бизнесмен перевел похитителям 210 тысяч рублей, однако вскоре наряд ГАИ заметил машину, которую уже разыскивали, и задержал преступников.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что заказчиком похищения был студент второго курса одного из местных вузов. Его задержали в городе Кудрово. Возбуждено уголовное дело.