Похищение Андрея Мостового заказал студент-второкурсник

В городе Кудрово Ленинградской области задержали студента-второкурсника, которого подозревают в организации похищения бизнесмена и футболиста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале .

Бизнесмена попытались похитить 25 октября. Угрожая пистолетом, у мужчины отобрали мобильный телефон, усадили в машину и потребовали 10 миллионов рублей.

Похищенный перевел на указанные реквизиты 210 тысяч и пообещал, что оставшуюся часть денег привезет жена. Однако похищение попало на глаза очевидцев, один из которых сообщил в полицию. Вскоре похитителей задержали с поличным.

Позднее выяснилось, что 23 октября те же злоумышленники в том же месте пытались похитить другого человека, но тот сумел убежать. Волк не назвала его фамилии, но, по данным СМИ, это был футболист петербургского «Зенита» Андрей Мостовой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о похищении человека, покушении на похищение и разбое.