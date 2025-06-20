Черенки кактусов нашли в посылке с лабубу из Таиланда

Внутри отправленной из Таиланда популярной игрушки лабубу обнаружили восемь черенков суккулентов. Об этом заявили в пресс-службе Центральной почтовой таможни.

Сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве, сканировавшие посылку для жителя Перми из Таиланда, нашли в отправлении кактусы. Клубни и ростки суккулентов завернули в бумагу и зашили в плюшевую игрушку.

Отправитель указал, что пересылает в Россию куклу Барби стоимостью около пяти тысяч рублей. Документов, которые разрешали бы пересылку растений, у него не было.

Специалисты Россельхознадзора запретили ввоз посылки на территорию России. Отправление вернули отправителю. Правоохранители решают вопрос о возбуждении дела по статье о несоблюдении запретов и ограничений.

Ранее таможенники аэропорта Волгограда задержали иностранку с 40 килограммами человеческих волос. Декларировать свой груз пассажирка не стала и сильно удивилась, когда ее остановили.