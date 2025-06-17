Иностранку с 40 килограммами человеческих волос задержали в аэропорту Волгограда

Человеческие волосы весом более 40 килограммов нашли таможенники аэропорта Волгограда в багаже прилетевшей из Дубая иностранки. Декларировать свой груз пассажирка не стала и сильно удивилась, когда ее остановили. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

В ведомстве уточнили, что в двух пронесенных через зеленый коридор чемоданах обнаружили более 200 связок волос разного цвета. По оценке экспертов, общая стоимость незадекларированных предметов превысила четыре миллиона рублей.

Пассажирка заявила, что груз предназначался для салонов красоты, которые занимаются наращиванием волос для клиентов. Она добавила, что не знала о необходимости декларировать товар.

Таможенники завели против иностранки административное дело за незаконный провоз.

В начале июня иркутские таможенники задержали пассажира, привезшего из Китая 46 килограммов игрушек лабубу. Владелец заявил, что приобрел брелоки с монстрами для перепродажи. Но задекларировать коммерческий груз он не догадался. Поэтому против него завели административное дело.