Челябинца, призывавшего к терроризму, отправили в колонию

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал виновным местного жителя за публичные призывы к терроризму в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

В феврале этого года правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и выяснили, что подозреваемый активно поддерживает запрещенную в России террористическую организацию. Осознавая последствия своих действий, он разместил в Сети комментарии, содержащие призывы к терроризму и насилию против представителей власти.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Мужчину приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее жительницу Мариуполя приговорили к шести годам колонии за призывы к терроризму. В ноябре 2024 года силовики задержали женщину. Следователи выяснили, что она регулярно публиковала в соцсетях призывы к насилию и терроризму в отношении людей определенной национальности.