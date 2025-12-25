Челябинца осудили за порчу объекта археологического наследия в Севастополе
В Севастополе осудили жителя Челябинска за повреждение археологического памятника. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Выяснилось, что мужчина стал владельцем земельного участка, частично находящегося в границах археологического объекта «Поселение Василядя Балка» в поселке Любимовка (VIII-X века).
Владелец знал о необходимости проведения историко-культурной экспертизы участка, но летом 2024 года он начал земляные и строительные работы, не соблюдая требования по сохранению объекта культурного наследия.
«В результате закладки фундамента и возведения стен первого этажа капитального строения был разрушен культурный слой памятника археологии на площади 130 квадратных метров. По заключению экспертизы причинен ущерб ОКН в виде затрат на проведение спасательных археологических работ на сумму около одного миллиона рублей», — уточнили в пресс-службе.
Нахимовский районный суд признал мужчину виновным в повреждении объекта археологического наследия. Ему назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ.
Кроме того, суд удовлетворил иск Прокуратуры города Севастополя о возмещении ущерба в размере около одного миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее в Ставропольском крае осудили молодых мужчин, осквернивших мемориальный комплекс «Вечная Слава». Злоумышленников задержали благодаря записям системы видеонаблюдения. Им назначили наказание в виде лишения свободы сроком от двух лет и трех месяцев до двух с половиной лет заключения в колонии-поселении.