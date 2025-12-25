Челябинца осудили за порчу объекта археологического наследия в Севастополе

Фото: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

В Севастополе осудили жителя Челябинска за повреждение археологического памятника. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Выяснилось, что мужчина стал владельцем земельного участка, частично находящегося в границах археологического объекта «Поселение Василядя Балка» в поселке Любимовка (VIII-X века).

Владелец знал о необходимости проведения историко-культурной экспертизы участка, но летом 2024 года он начал земляные и строительные работы, не соблюдая требования по сохранению объекта культурного наследия.

«В результате закладки фундамента и возведения стен первого этажа капитального строения был разрушен культурный слой памятника археологии на площади 130 квадратных метров. По заключению экспертизы причинен ущерб ОКН в виде затрат на проведение спасательных археологических работ на сумму около одного миллиона рублей», — уточнили в пресс-службе.

Нахимовский районный суд признал мужчину виновным в повреждении объекта археологического наследия. Ему назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ.