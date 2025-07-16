Суд отправил в колонию вандалов, осквернивших Вечный огонь на Ставрополье

Суд Ставропольского края осудил молодых мужчин, совершивших акт вандализма в отношении мемориального комплекса «Вечная Слава» в городе Невинномысск. Обоих подсудимых признали виновными в нарушении законодательства, связанного с реабилитацией нацизма. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на представителей регионального СУ СК России.

По данным ведомства, злоумышленников задержали благодаря записям системы видеонаблюдения, которая зафиксировала события ноября прошлого года. Несмотря на полное отрицание вины обвиняемыми, суд постановил назначить наказание в виде лишения свободы сроком от двух лет и трех месяцев до двух с половиной лет заключения в колонии-поселении.