Челябинец угрожал врачам ветклиники пистолетом

По ее словам, 15 июля в клинику обратились владельцы ротвейлера с жалобами на плохое самочувствие. После обследования врачи обнаружили укус клеща и поместили животное на стационарное лечение. На следующий день владельцы пришли проверить собаку и погулять с ней.

«Супруга с фельдшером пошла обсуждать дальнейший план лечения. В этот момент супруг находился на улице и распивал алкогольные напитки. После этого вернулся в стационар, услышал лай собаки и побежал туда. Его пытался остановить администратор, но безуспешно. Ворвался, начал угрожать убийством, направлял оружие на сотрудников клиники и жену», — сказала Яна.

Глава клиники добавила, что после конфликта мужчина пожал руку врачу и ушел. Спустя 10 минут приехала полиция, сотрудники учреждения написали заявление и передали данные клиента.

«Полицейские нашли его и задержали. Жена рассказала, что такое произошло уже не в первый раз. Персонал клиники перепугался, мы доведем дело до конца в любом случае. Ему грозит срок от трех до пяти лет — все зависит от судьи», — добавила она.

Пресс-служба МВД по Челябинской области уточнила, что мужчина вооружился пневматическим пистолетом, не требующим специального разрешения, его изъяли. Следователи решают вопрос о квалификации совершенного деяния.

Ранее житель Белебея ходил с муляжом АК по городу и угрожал прохожим и полицейским.