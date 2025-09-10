Часть денег на оборону границы в Курской области ушла на взятки

МВД: часть украденных на постройке укреплений в Курске средств пошла на взятки

Часть средств, которые похитили при постройке фортификаций в Курской области на границе с Украиной, злоумышленники потратили на взятки сотрудникам региональной Корпорации развития. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным следствия, в декабре 2022 года гендиректор Корпорации Владимир Лукин и глава «КТК Сервис» Андрей Воловиков заключили договор на возведение оборонительных сооружений. Их посредником стал экс-депутат областной думы Максим Васильев, который фактически управлял «КТК Сервисом».

«Полученные денежные средства Воловиков и Васильев потратили на личные цели <…>, а также передали в качестве взяток должностным лицам администрации Курской области и Корпорации развития», — отметили в ведомстве.

Владимира Лукина задержали в декабре 2024 года, ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Также под арестом оказался его заместитель Игорь Грабин.

Еще один фигурант дела, арестованный в апреле экс-глава Курской области Алексей Смирнов, дал показания против Лукина.