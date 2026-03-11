Бывший зэк забил подростка молотком, пил его кровь и попытался съесть

В индийском штате Мадхья-Прадеш освободившийся заключенный жестоко убил 16-летнего подростка, забив его молотком, а потом пил его кровь. Об этом сообщила местная телекомпания NDTV .

Бывший заключенный напал на подростка в деревне Саманна, когда мальчик шел к сестре на праздник. Он подобрался к нему со спины и ударил металлическим прутом, сбив с ног, а потом несколько раз ударил по голове молотком. После этого пил кровь ребенка и даже пытался съесть его плоть.

По словам очевидцев, они заметили мужчину, который спокойно стоял над телом и даже не пытался сбежать. Подозреваемого задержали местные жители и полицейские. Потом выяснилось, что мужчина недавно вышел из тюрьмы, где отбывал срок за убийство жены.

По предварительной версии, у нападавшего развилось психическое расстройство. Назначена медицинская экспертиза.

