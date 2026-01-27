В Оренбургской области серийного убийцу женщин отправили под суд

В Оренбургской области завершили расследование уголовного дела о серийных убийствах женщин, совершенных в 2000-х годах. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Тела двух жертв преступника обнаружили летом 2008-го в лесополосе недалеко от дороги Бугуруслан — Старокутлумбетово.

Правоохранители проделали огромную работу, чтобы выйти на след злоумышленника: отобрали больше двух тысяч биологических образцов, провели экспертизы, допросили более 200 человек. Но тогда раскрыть преступления не удалось.

Спустя некоторое время при осмотре места происшествия на одежде одной из потерпевших обнаружили материал, из которого экспертам удалось выделить генотип мужчины, совпадавший с генотипом разыскиваемого преступника.

Фигуранта уголовного дела задержали на территории Саратовской области и доставили в город Бугуруслан. Во время расследования выяснилось, что 59-летний мужчина убил шесть женщин. Он предлагал незнакомкам подвезти их, а потом увозил в лес, насиловал и душил. Только одной удалось сбежать.

«Собранные следствием доказательства легли в основу обвинения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в Следкоме.

