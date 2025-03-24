Бывший замминистра обороны Иванов не признал вину по делу о растрате и хищениях

Общая сумма ущерба по уголовному делу о растрате и хищении денег бывшим заместителем министра обороны Тимура Иванова превысила четыре миллиарда рублей. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента, об этом в Мосгорсуде заявила гособвинитель Милана Дигаева.

Она подчеркнула, что основная доля в 3,9 миллиарда рублей пришлась на хищения из обанкротившегося банка «Интеркоммерц». По версии следствия, Иванов вместе со своим бывшим подчиненным Антоном Филатовым вывел деньги из финансового учреждения.

Также бывшего заместителя министра обороны обвинили в хищении более 216 миллионов рублей при продаже двух паромов для переправы через Керченский пролив.

По данным материалов дела, Иванов завысил цену выше рынка. После продажи судов разницу забрал себе и поделился со своими помощниками.

Заслушав выступление Дигаевой, бывший заместитель министра обороны своей вины не признал. Он подчеркнул, что все предъявленные обвинения ему понятны.

Мосгорсуд в понедельник, 24 марта, приступил к рассмотрению дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова по существу. Речь идет об обвинениях в растрате в особо крупном размере, а также легализации средств, организованной группой лиц. Дело о получении Ивановым взяток, по которому его арестовали в апреле прошлого года, до суда пока не дошло.