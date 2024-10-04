Бывшего защитника Ефремова обвинили в особо крупном мошенничестве

Одиозному бывшему адвокату Эльману Пашаеву, несколько лет назад защищавшему интересы актера Михаила Ефремова, предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС .

По данным источника агентства, по делу экс-адвоката допросили трех свидетелей, а сам Пашаев отказывается сотрудничать со следствием.

«Сбор доказательств в рамках расследования уголовного дела в отношении обвиняемого продолжается», — сказал собеседник ТАСС.

Пашаева задержали в Москве 17 сентября и арестовали на два месяца. Потерпевшим по делу стал муж «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей. Экс-адвоката также заподозрили в том, что он наживался на заключенных, оказавшихся в зоне СВО.

Помимо прочего, задержанный мог получить три миллиона рублей за поддельное ранение. Следователи запросили дела медика, который мог выдать Пашаеву фальшивую справку.