Стало известно, как бывший адвокат Пашаев наживался на участниках СВО

Mash: Пашаев предлагал заключенным на СВО за деньги отсидеться в тылу

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева заподозрили в том, что он наживался на заключенных, оказавшихся в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил источник Telegram-канала Mash.

По его данным, Пашаев предлагал заключенным за сумму более миллиона рублей организовать службу в тылу. Минимум пять человек стали жертвами его обмана, они планируют идти в суд.

Жена одного из осужденных заподозрила неладное, вспомнив, что Пашаев когда-то был адвокатом актера Михаила Ефремова, и отказалась переводить ему средства.

Ранее стало известно, что бывший адвокат мог притвориться раненым, чтобы получить три миллиона рублей.

Задержали Пашаева в Москве 17 сентября. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и арестовали на два месяца. Потерпевшим по делу стал Алексей Блиновский, которому Пашаев за деньги пообещал освободить жену Елену от уголовной ответственности.