Бывшего замминистра образования Дагестана задержали за взятки

Следственное управление СК по Дагестану возбудило уголовное дело против бывшего заместителя министра образования о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, за 10 лет подозреваемый получил 60 миллионов рублей от бизнесмена за содействие в выигрыше тендеров на ремонт объектов, подведомственных министерству. Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали чиновника, сейчас ему избирают меру пресечения.

По информации РИА «Новости», речь идет о Халиде Нурмагомедове, который покинул пост в сентябре.

Ранее суд оставил под стражей бывшего заместителя председателя правительства Подмосковья Илью Бронштейна, которого подозревают в получении взятки на сумму 25 миллионов рублей.