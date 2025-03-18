Бывшего участника Otto Dix задержали после стрельбы в Петербурге

«Фонтанка»: против экс-участника Otto Dix могут возбудить дело за стрельбу

Правоохранители задержали в Калининском районе Петербурга экс-участника группы Otto Dix за стрельбу по окнам жилого дома. Об этом сообщила «Фонтанка» .

По данным издания, в полицию обратился основатель и вокалист дарквейв-группы Otto Dix Михаэль Драу. Он рассказал, что знакомый стреляет по окнам его квартиры на проспекте Мечникова.

Против задержанного могут возбудить уголовное дело о хулиганстве. По информации издания, ранее бывший участник музыкального коллектива писал сочинял для нее музыку.

Ранее уроженец Псковской области ранил женщину на Кронверкском проспекте в Санкт-Петербурге. Пострадавшая получила пять пулевых ранений, стрелок скрылся с места преступления на автомобиле.

Позже его обнаружили мертвым в машине у одного из домов по Малому Проспекту Васильевского острова. Предварительно, преступник стрелял в женщину из-за чувства ревности. В прошлом он состоял с пострадавшей в отношениях.