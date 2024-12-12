Жителя Курской области приговорили к 22 годам тюрьмы за теракт и госизмену

Жителя Железногорска признали виновным в госизмене и теракте. Россиянина приговорили к 22 годам лишения свободы, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Завербованный украинской разведкой 30-летний мужчина собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры региона и подорвал пиротехническое устройство перед общественной приемной политической партии в Железногорске.

Также подсудимый вместе с соучастниками по указу СБУ поджог филиал благотворительной организации в Курске. Уголовное дело рассмотрели в закрытом режиме. Преступник признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее сотрудники ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии задержали жителя Ярославля. Мужчина публиковал в Сети сообщения с призывами подорвать Крымский мост и Курскую АЭС. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.