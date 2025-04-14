Бывшего сотрудника мэрии Новосибирска посадили на четыре года за взятку

Центральный районный суд Новосибирска приговорил экс-начальника управления нормативно-правовой работы мэрии Новосибирска к четырем годам колонии за взятку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона и СУСК.

Правоохранители установили, что обвиняемый в период с марта по июль 2019 года получил через посредников 100 тысяч рублей. Эта сумма была частью общей взятки размером 700 тысяч рублей.

«Денежные средства были переданы за способствование подсудимым вынесению мэрией постановлений об утверждении схем расположения земельных участков, при фактическом отсутствии законных оснований для принятия таких актов», — отметили в ведомстве.

Экс-начальник вину не признал. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии строго режима. Также подсудимому назначили штраф в размере 5,6 миллиона рублей и на пять лет запретили занимать должности в органах местного самоуправления.

Ранее сотрудники ФСБ вместе с полицейскими задержали экс-главу отдела полиции в Челябинской области. Его признали виновным в получении взятки. За незаконное вознаграждение он помогал потенциальным кандидатам в продвижении по карьерной лестнице.

Экс-правоохранителя приговорили к 10 годам тюрьмы в колонии строгого режима. Также он заплатит штраф в размере трех миллионов рублей.