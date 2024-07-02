Бывшего премьера и экс-главу МИД Украины заочно арестовали в России

Басманный районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения бывшему премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. Об этом сообщила пресс-служба судов Москвы общей юрисдикции.
Суд арестовал его на два месяца с момента задержания на территории Российской Федерации. Аналогичный вердикт вынесли в отношении бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
Они проходят по уголовному делу по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны». Фигурантов дела объявили в международный розыск.
Прокуратура запросила в Западном окружном военном суде 14 лет колонии для украинского журналиста Дмитрия Гордона*. Он проходит по делу о публичных призывах к терроризму, экстремизму и фейках о российской армии.
*Дмитрий Гордон — признан иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.
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