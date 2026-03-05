Бывшего первого замминистра обороны Цаликова задержали

Бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова задержали по подозрению в создании преступного сообщества, хищении бюджетных средств, отмывании денег и получении взяток. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко .

В общей сложности Цаликову предъявили обвинения по 12 эпизодам, материалы по которым собирали совместно СК, МВД и ФСБ. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее военный суд арестовал генерального директора компании «Виту проект» Сергея Архипова до 15 апреля. Его подозревают в хищении 83,7 миллиона рублей у Росгвардии.

До этого в Санкт-Петербурге правоохранители задержали заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова.