Главу «Виту проекта» арестовали по делу о хищении 83,7 млн рублей у Росгвардии

Военный суд арестовал генерального директора компании «Виту проект» Сергея Архипова до 15 апреля. Его подозревают в хищении 83,7 миллиона рублей у Росгвардии, сообщил ТАСС .

«Избрать в отношении Архипова С. В., подозреваемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 апреля», — указано в судебных материалах.

По данным следствия, в 2023 году Архипов в сговоре с сотрудниками департамента строительства Росгвардии и ФГКУ «9-й ЦЗЗ Росгвардии» решил украсть бюджетные деньги, предназначенные для строительства и реконструкции объектов.

Преступная группа, используя подложные счета, заключила дополнительные соглашения об увеличении цены контракта между ФГКУ «9-й ЦЗЗ Росгвардии» и ООО «Виту проект» на сумму 83,7 миллиона рублей. Эти деньги, перечисленные в качестве аванса, были распределены между участниками группы.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители задержали заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова. Его подозревают в получении взяток более чем на 29 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.