Зампреда правления «Газпром нефти» задержали по подозрению во взятках на 29 млн

Правоохранительные органы в Санкт-Петербурге задержали заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова по подозрению в получении взяток на сумму свыше 29 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС .

Следствие считает, что подозреваемый получил средства от руководителей подрядных организаций в 2020–2021 годах. Речь идет о катере стоимостью около 1,7 миллиона рублей, а также 28 миллионах, на которые он Джалябов купил квартиру в Сочи.

Тогда Джалябов занимал пост директора филиала «Газпром инвест Надым». По версии СК, за вознаграждение он подписал акты о приемке невыполненных работ по строительным подрядам, обеспечивал оплату и защищал подрядчиков от неустоек и штрафов за срыв сроков работ.

Против подозреваемого завели дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», следственные действия продолжатся в Москве. Там же ему изберут меру пресечения.

