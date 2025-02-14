Бывшего первого замгубернатора ХМАО задержали за взятку в особо крупном размере

Бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Против чиновника завели уголовное дело. По версии следствия, с 2023 по 2024 год подозреваемый получил не меньше 7,5 миллиона рублей за покровительство управляющей компании. Он дал незаконные указания главе одного из муниципальных образований перевести многоквартирные дома на обслуживание именно в ту организацию, от представителей которой взял деньги.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения бывшему чиновнику. Следователи выясняют все обстоятельства преступления.

Ранее в Удмуртии заместителя министра здравоохранения обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Женщина получила около 1,3 миллиона рублей от ритуальной службы, интересы которой лоббировала.