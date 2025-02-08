Замминистра здравоохранения Удмуртии задержали за крупную взятку

В Удмуртской Республике заместителя министра здравоохранения обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртской Республике.

Обвиняемая, бывший главный врач городской больницы № 2, получила взятку в 1,3 миллиона рублей. Эти деньги она брала частями с 2021 по 2024 год через посредника от представителя ритуальной службы за то, чтобы больница заключала договоры на транспортировку тел умерших.

Будучи главным врачом, а затем заместителем министра здравоохранения, обвиняемая помогала ритуальной службе находить клиентов. Она предоставляла информацию о смертях граждан, чтобы родственники могли заключить договор на похороны.

«По факту посредничества во взяточничестве, совершенного в особо крупном размере, уголовное дело также возбуждено в отношении 59-летней посредницы — знакомой обвиняемой», — уточнили в пресс-службе.

В ходе расследования уголовного дела полицейские провели обыски в домах и офисах подозреваемых. Они изъяли компьютеры, телефоны и другие электронные устройства, которые могли быть связаны с делом. Также допрашивают свидетелей, чтобы собрать больше информации.

Ранее по подозрению во взяточничестве задержали главу администрации Балтийского городского округа Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко. Речь идет о сумме не менее 575 тысяч рублей взамен на общее покровительство и попустительство по службе. Против мужчин возбудили уголовное дело.