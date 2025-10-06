Бывшего министра Открытого правительства арестовали

Тверской суд Москвы до 6 декабря арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Судья удовлетворил ходатайство следствия об избрании Абызову меры пресечения в виде заключения под стражу. Журналисты заметили, что подсудимый сильно похудел, но заверил, что чувствует себя хорошо.

В ходе заседания стало известно, что дело завели еще в марте 2018 года против менеджера Российской венчурной компании Яна Рязанцева и некоторых неустановленных лиц, а Абызову обвинение предъявили лишь 11 сентября.

Сам бывший министр заявил, что не имеет отношения к вменяемым преступлениям и должен проходить по делу потерпевшим. В настоящее время Абызов отбывает в Сыктывкаре 12-летний срок, но его привезли в Москву для следственных действий по новому производству о мошенничестве.

В связи с этим следователь подал ходатайство об аресте Абызова, поскольку в рамках нового дела он осужденным не является.

В конце 2023 года Абызова приговорили по нескольким статьям, в том числе по мошенничеству, организации преступного сообщества и коммерческому подкупу.