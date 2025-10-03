Против бывшего министра Михаила Абызова возбудили еще одно уголовное дело

Против экс-министра по связям с «Открытым правительством» Михаила Абызова возбудили уголовное дело в особо крупном размере. Об этом сообщил источник издания «Коммерсант» .

По его данным, Тверской суд арестовал Абызова на два месяца. Началось расследование. Сейчас экс-министр уже отбывает наказание в колонии строгого режима за коррупцию.

В сентябре появилась информация о переводе Абызова из колонии в московский следственный изолятор. По данным журналистов, перевод связан с рассмотрением гражданских исков, по которым он фигурирует в качестве ответчика.

В конце 2023 года Преображенский суд Москвы вынес приговор Абызову по нескольким статьям, в том числе по организации преступного сообщества, мошенничеству и коммерческому подкупу. Ему назначили 12 лет лишения свободы со штрафом 80 миллионов рублей.

Другие участники дела получили сроки от пяти до 12 лет. Через год осужденный подал апелляцию.