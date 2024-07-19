Экс-главу Шатуры отправили в СИЗО по делу о растрате более 220 миллионов рублей
Суд арестовал экс-главу Шатуры Артюхина до 17 сентября
Тверской районный суд города Москвы арестовал экс-главу Шатуры Алексея Артюхина до 17 сентября. Об этом из зала заседания сообщил корреспондент 360.ru.
Сегодня Артюхину предъявили обвинение в растрате бюджетных денег в особо крупном размере
По данным следствия, речь идет о сумме порядка 221,5 миллиона рублей. Эти средства были выделены на строительство водозабора и очистных сооружений.
Следователи ранее уже провели обыски по месту жительства Артюхина и осмотрели его транспортные средства. Также экс-чиновник побывал на допросах. Расследование уголовного дела продолжается.
Пост главы Шатуры Артюхин оставил 10 июля. Исполняющим обязанности стал его бывший заместитель Николай Прилуцкий.
Через неделю экс-чиновника задержали.