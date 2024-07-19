Бывшему главе Шатуры предъявили обвинение в растрате

Следственный комитет предъявил обвинение бывшему главе городского округа Шатура Алексею Артюхину в растрате. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного следственного управления ведомства.

Следствие будет ходатайствовать перед судом о взятии Артюхина под стражу. Его обвинили в растрате денег, выделенных на водозабор и очистные сооружения. Ущерб оценили более чем в 221 миллион рублей. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Следователи провели обыски и допросы.

Артюхин покинул пост главы Шатуры 10 июля, исполняющим обязанности стал бывший заместитель Николай Прилуцкий. Через неделю Артюхина задержали.

Ранее стало известно о задержании бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и получении особо крупной взятки.