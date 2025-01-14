Сотрудник ФСБ и мастер спорта международного класса по гиревому спорту Владимир Фещенко, которого нашли мертвым в центре Москвы, был неконфликтным. Об этом 360.ru рассказал его бывший тренер Марк Шутой.

Он отметил, что тренировал Фещенко, когда тот был подростком. Потом молодой человек поступил в военное училище и перестал работать с Шутым, но поддерживал связь с бывшим тренером до последних дней жизни. Экс-наставник отказался выдвигать предположения, что могло стать причиной убийства.

«Неконфликтный человек, сильный, уверенный. Но сейчас многое меняется, жизнь такая, круто поменялась, я считаю», — заявил собеседник 360.ru.

Тело Фещенко нашли накануне в здании в центре Москвы с огнестрельным ранением. Следствие предполагает, что причиной гибели стал бытовой конфликт. Подозреваемого в убийстве уже задержали.