Чемпиона России и сотрудника ФСБ убили в центре Москвы

Сотрудника ФСБ Владимира Фещенко убили в центре Москвы. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Тело Владимира Фещенко было обнаружено в здании в центре Москвы. Предварительно, он был убит», — заявил он.

По данным ТАСС, тело мужчины нашли в здании на Ольховой улице с огнестрельным ранением головы. Подозреваемого в убийстве задержали. Причиной преступления мог стать бытовой конфликт.

Telegram-канал Baza уточнил, что убийство произошло в ночь на 13 января. Все обстоятельства случившего выясняют сотрудники ФСБ и Военного следственного комитета.

Владимир Фещенко работал в ФСБ. Также он был мастером спорта международного класса и чемпионом России по гиревому спорту.

Ранее стало известно, что сотрудник городской администрации Владивостока умер во время отпуска в Таиланде. По версии Telegram-канала Mash, его могла убить проститутка.