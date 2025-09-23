Бросившую новорожденную дочь в туалете россиянку лишили родительских прав

Суд лишил родительских прав Екатерину Бурнашкину, которая бросила новорожденную дочь в туалете аэропорта в Турции. Видеозапись из здания суда оказалась в распоряжении 360.ru.

Решение принял Павлово-Посадский суд Московской области.

Адвокат Бурнашкиной Виктория Елисеева рассказала 360.ru, что ее подзащитная хочет забрать ребенка и будет судиться дальше. По ее словам, девушка очень переживает из-за дочки.

«Сейчас она на эмоциях и расплакалась на судебном процессе, когда поняла, что ее даже слушать не хотят и искажают ее слова <…> Мы просили, чтобы заседание было открытым, но его закрыли по ходатайству истцов, опеки», — отметила юрист.

В октябре 2024 года 18-летняя Бурнашкина родила ребенка в туалете аэропорта Антальи и бросила его. Новорожденную девочку нашла уборщица. Россиянка не успела вылететь обратно в Москву — ее задержали. В дальнейшем выяснилось, что туристка не знала о беременности.

Турецкий суд приговорил девушку к 15 годам лишения свободы. В итоге судья аннулировал приговор и классифицировал преступление как оставление ребенка в опасности, а не покушение на убийство. Бурнашкину освободили, она вернулась в Россию. Ее дочери оформили российское гражданство и передали в приемную семью.