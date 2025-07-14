Россиянку, оставившую новорожденную дочь в аэропорту Антальи, освободили

Суд в Турции переквалифицировал уголовную статью, по которой вынесли приговор россиянке Екатерине Бурнашкиной, оставившей новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Судья аннулировал приговор, посчитав, что злого умысла и покушения на убийство не было. Он классифицировал преступление как оставление ребенка в опасности», — рассказала агентству адвокат подсудимой Айшегюль Кюбра Полат.

По этой статье предусмотрено менее жесткое наказание, поэтому суд постановил освободить россиянку с учетом уже отбытого тюремного срока. Она сможет спокойно вернуться домой, ее не будут депортировать. При этом Бурнашкина хочет вернуть себе дочь, которую передали в приемную семью в России.

В октябре прошлого года 18-летняя россиянка родила девочку и решила бросить ее в аэропорту. Новорожденную нашла уборщица, которая сразу же сообщила об этом службе безопасности. Вылететь в Москву Бурнашкина не успела, ее задержали. В феврале турецкий суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы.