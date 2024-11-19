Сегодня 15:36 Бросивших коктейль Молотова в служебный вагон задержали в Подмосковье Источник 360.ru сообщил о задержании подозреваемых в поджоге вагона в Раменском 0 0 0 Эксклюзив

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Проникнувшие на территорию железнодорожной станции Быково в Раменском городском округе двое молодых людей бросили коктейль Молотова в служебный вагон для перевозки сотрудников. Как сообщил источник 360.ru, поджигателям за диверсию пообещали 120 тысяч рублей.

По его словам, на станцию подозреваемые проникли в ночь на понедельник, 18 ноября. В результате поджога пламя охватило семь квадратных метров. Его быстро потушили. На движение составов происшествие не повлияло, потому что вагон находился в тупике подъездного пути. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

Фото: Телеканал «360» 1/2 Фото: Телеканал «360» 2/2

Злоумышленников вычислили по камерам наблюдения и отпечаткам на пластиковой бутылке, которую они принесли с собой. Криминалисты завели уголовное дело о теракте, совершенном по предварительному сговору. Источник уточнил, что подозреваемым 19 и 18 лет. В ближайшее время следователи подадут ходатайство в суд ареста задержанных. На минувшей неделе Второй Западный окружной военный суд приговорил к 24 годам лишения свободы крановщика Сергея Андреева по делу о поджоге московского военкомата. Срок заключения разделили: четыре года осужденный проведет в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима.