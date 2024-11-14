Московский суд приговорил крановщика к 24 годам заключения за поджог военкомата

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил крановщика Сергея Андреева к 24 годам лишения свободы по делу о поджоге столичного военкомата. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Окончательно назначить Андрееву наказание в виде лишения свободы на срок 24 года, с отбыванием четырех из них в тюрьме, а оставшейся части — в колонии строгого режима» — огласил судья решение.

Также суд назначил штраф в размере 1,2 миллиона рублей и конфисковал принадлежащий мужчине автомобиль. До этого прокурор попросил для Андреева 28 лет лишения свободы.

Сторона защиты готовится обжаловать приговор.

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